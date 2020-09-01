離奇！淡水88歲阿嬤不明原因衝山中 今河邊找到了 16:292020/09/01 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員今日再前往山區搜救，在今天下午3時15分左右找到張阿嬤，張阿嬤當時意識清楚坐在河邊，雙腳穿著鞋子在水裡搖擺著(消防局提供／戴上容新北傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家住淡水、罹患失智症的88歲張阿嬤，昨日下午向家人說要出門買東西後從此失聯，家屬擔心得報案，警方透過監視錄影器，發現張阿嬤從淡水區八勢路上坡走上去後就沒有下來，研判阿嬤是在山中迷路，消防人員今日再前往山區搜救，在今天下午3時15分左右找到張阿嬤，張阿嬤當時意識清楚坐在河邊，雙腳穿著鞋子在水裡搖擺著，警方後續將進一步釐清案情。(持續更新) (中時 ) #阿嬤 #淡水 #失蹤 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 離奇！淡水88歲阿嬤不明原因衝山中 今河邊找到了 16:292020/09/01 社會 孩子快回家！救高雄失蹤少女 警秘押運將前往廈門街搜索仍無解 23:392020/08/31 社會 開學了！淡水溫柔警啟動護童、稽查專案 學童安心家長放心 15:312020/08/31 寶島 高雄14歲少女新竹竹東尋獲 保全界李宗瑞一併帶回調查 09:142020/09/01 社會 大叔駕駛認了！盧男承認曾載失蹤高雄少女往返新竹永和 17:532020/08/31 社會 保全界李宗瑞撒「手機煙霧彈」！200警力翻遍北台灣才找到失蹤少女 12:002020/09/01 社會 淡水喬債男帶6顆「慶記」談判 誤扣扳機自轟腹部慘死 10:072020/08/31 社會 經貿交流更上層樓 台日相互開放商務人士入境 12:212020/09/01 政治 花蓮86歲老翁變換車道不當猛撞安全島 人車翻覆當場死亡 15:032020/08/31 社會 「失蹤少女」歷劫歸來！教育局回應：將啟動安心輔導機制 12:242020/09/01 社會 社會熱門新聞 鄉民曝高雄失蹤少女破案神隊友 大讚沒「她」警察不會快速找到人 - 社會 高雄少女慘被黑色「電項圈」控制 羅姓保全恐嚇：不聽話就電妳 - 社會 羅男是媽寶設局誘無知少女 - 社會 保全界李宗瑞撒「手機煙霧彈」！200警力翻遍北台灣才找到失蹤少女 - 社會 超漂亮母蛇闖台東男家中 網一見大驚：咬到就阿彌陀佛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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