家住淡水、罹患失智症的88歲張阿嬤，昨日下午向家人說要出門買東西後從此失聯，家屬擔心得報案，警方透過監視錄影器，發現張阿嬤從淡水區八勢路上坡走上去後就沒有下來，研判阿嬤是在山中迷路，消防人員今日再前往山區搜救，在今天下午3時15分左右找到張阿嬤，張阿嬤當時意識清楚坐在河邊，雙腳穿著鞋子在水裡搖擺著，警方後續將進一步釐清案情。(持續更新)

(中時 )