男女朋友若感情發展到一定程度，論及婚嫁時，應該要務實地開出具體條件、還是要憑感覺勇往直前呢？一名年紀即將邁入40大關的女網友，分享她「結婚10大條件」，不料慘被網友砲轟「妳還是一輩子單身吧！」

這名網友在臉書社團《靠北女友》PO文，說自己年紀即將奔4（進入40歲）了，和男友感情也算穩定，最近開始討論結婚，但她卻事先列出10項條件，男友達成才願意嫁。

「10大愛妻條件」：

1.年收入100萬元以上

2.不菸不酒

3.孝順彼此父母

4.沒有高消費的愛好且所有花費都要商議

5.上班以外的時間會待在家裡分擔家事

6.獨立，彼此不當媽寶和公主

7.不花心，手機密碼等個人資訊公開，老婆隨時查看

8.結婚後，老婆不用上班，掌管家庭財務

9.婚後不與狐朋狗友聯絡

10.外貌保持乾淨

她強調，這些條件還沒和男友談清楚，只是好奇提問「沒有一定要，就是朝這方向努力，請問這樣會很嚴苛嗎？」

不少網友看完10項條件後直呼傻眼，眾人議論「請妳去工廠訂做客製化商品，目前市面上沒有這樣的款式」、「為什麼只要求對方，先問問妳自己能不能做到」、「幸好還沒講，講了謝謝再聯絡」、「恭喜妳一輩子單身」、「要求對方不媽寶，自己公主病卻很嚴重」。

(中時新聞網)