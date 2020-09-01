一名家住頭份市徐姓民眾，日前因心情不好獨自止出企圖尋短，胞弟遍尋不獲趕緊報警協尋，頭份警分局頭份所員警據報立即出動搜尋，最後在頭份山下里產業道路找到徐某，及時阻止徐某自殺。

頭份所是在1日凌晨4時55分許，接獲徐姓市民報案指稱，他的胞兄有自殺傾向，前一晚獨自離家後就不知去向，家人擔心發生不幸，請求警方協尋。

頭份所受理後立即調閱徐男使用車輛行駛路線的路口監視器，追查可能去向，並通報巡邏警員張博雅、張逢文，四處搜尋，最後在5時3分左右，在頭份市山下里產業道路旁，找到徐某所駕駛的小轎車，立即上前查看，發現徐某坐在車內酒醉不省人事，身體並無大礙，員警隨後通知家人前往帶回照護。

警方經查，38歲的徐姓男子因心情不佳，將車開至頭份市山下里產業道路旁，打電話給胞弟透露想要輕生念頭，所幸警方積極協尋下，順利挽救性命，否則後果不堪設想。

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