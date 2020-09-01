行政院長蘇貞昌今天出席「2020行政院生技產業策略諮議委員會議」開幕式時，特別提及經濟部長王美花和美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）視訊對談，台美將舉辦新一輪經濟會議，由美國國務院次卿克拉奇主持，顯見近年因為各界指教、政府努力及國人支持，臺灣在許多方面被肯定，也因蔡總統的魄力排除許多障礙，台灣正準備大力開展。

蘇揆表示，新冠肺炎疫情發生，台灣因為過去所累積的基礎，被世界看見及肯定，成為亂世中福地。未來希望以我國既有基礎，將科技運用於健康醫療、照顧保健等，讓國人同胞、甚至全世界皆因此受惠，也希望各界一起努力，讓台灣更美麗有力、更能向外拓展。

蘇揆指出，蔡英文總統相當重視生技產業，在她的第一任任期，即宣布生技產業為「5＋2」產業創新政策之一；並在她連任的就職典禮上，宣布生技產業為「六大戰略核心產業」之一。政府多年來持續投入重大預算，推動相關工作，修改相關法規，縮短審查流程，避免重覆審查，以提升行政效率，同時不斷投入資源，建立資料庫及群聚聚落等，期望讓台灣生技產業大大發展，在世界不僅占有一席之地，並且名列前茅。

蘇揆表示，去年9月該會議召開時，尚未爆發新冠肺炎。疫情發生時，台灣應變迅速且周密，當武漢班機於12月31日深夜抵台，台灣是全世界第一個辦理登機檢疫，因為醫護人員努力、國人配合、健保制度及相關作業等過去所累積的基礎，台灣才能防疫有成，被世界看見及肯定，成為亂世中福地。

蘇揆強調，幾小時前，經濟部長王美花和美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）視訊對談，台美將舉辦新一輪經濟會議，由美國國務院次卿克拉奇主持，顯見近年因為各界指教、政府努力及國人支持，臺灣在許多方面被肯定，也因蔡總統的魄力排除許多障礙，台灣正準備大力開展。

蘇揆指出，未來希望以多年來的基礎，加強運用遠距醫療、大數據建立等科技，回溯過去、掌握現狀並預見未來，將科技用於人類健康醫療、照顧保健等各方面，讓國人同胞、甚至全世界人類因此受惠。

(中時 )