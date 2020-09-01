日本35歲的超人氣女星綾瀨遙，不久前傳出與小1歲的南韓男星魯敏宇秘戀，還低調交往了兩年，兩人甚至還準備在東京奧運後公佈喜訊。昨日綾瀨遙參加活動時，再度被問到婚訊一事，她也首度回應了。

綾瀨遙擁有天使臉孔、魔鬼身材，加上出眾的清新氣質，讓她一出道便憑著性感寫真集一炮而紅成為不少男性心目中的性感女神。後來轉戰演藝圈後，再靠著精湛又自然的演技在《魚干女又怎樣》、《嬌妻出沒注意》、《女強人小媽》等片獲得觀眾的喜愛，並因此獲得多項演技大賞，演技備受肯定。

而感情生活一向十分低調的綾瀨遙，3月時曾被媒體拍到與前往日本發展的韓星魯敏宇一同出現在燒肉店裡為她慶生，雖全身包緊緊但依舊被粉絲們認出，也被不少人認定是約會。7月份再傳出兩人其實已經默默交往2年並論及婚嫁，打算在東京奧運後才正式公佈喜訊，但都遭到雙方的經紀公司否認。

在 Instagram 查看這則貼文 MINUE • 노민우（@icon_stagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 31 日 下午 10:40 張貼

據日本媒體《體育日本》的報導中指出，綾瀨遙8/31出席可口可樂宣傳活動時再度被記者追問交往及婚訊一事，她也首度回應表示「全部都不是事實」引發網友討論。

在 Instagram 查看這則貼文 綾瀬はるかFAN(🇯🇵)（@haruka19850324）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 31 日 上午 4:56 張貼

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(中時新聞網)