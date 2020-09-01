美國威斯康辛州基諾沙市（Kenosha）傳出警察對非裔男從背後連開7槍並引發全國示威後，當地再次爆發槍擊案，一名曾出現在川普造勢場合的17歲青年瑞登豪斯（Kyle Rittenhouse）因被「黑人的命也是命」（BLM）示威者追趕，便以非法持有的AR-15半自動步槍開槍射擊，造成2死1傷。對此，總統川普表示瑞登豪斯開槍是出於自衛，並拒絕譴責自己支持者。

據美媒《國會山莊》與英媒《每日郵報》報導，川普8月31日表示，這名17歲的青年如果不開槍自衛，那他可能早被憤怒的暴民的殺了，「我猜，他是嘗試擺脫他們，遭到暴力示威者攻擊後跌倒在地；我們正對此案進行進一步調查，但我猜他當時正陷入大麻煩中，他很可能差點就被殺了」。至於是否支持他的粉絲自持武器維持秩序，川普表示他希望執法人員看照一切。

根據網路流傳的影片顯示，住在伊利諾州瑞登豪斯當晚與一群持槍平民一起守衛基諾沙市一處店家，在他喊「我剛才射了人」後，與示威者爆發衝突，隨後不堪攻擊跌坐在地，隨後開槍打中一名男子導致對方倒地，接著又有另一人手臂中彈，群眾開始四散，瑞登豪斯大搖大擺地在街上任意走動，他高舉雙手，胸前掛著一把步槍，即使一旁群眾大喊他射殺了許多人，也沒遭警察逮捕。隨後，威州政府並對他控訴2起意圖殺人罪，並在伊利諾州監禁中。

另外，川普預計於1日拜訪仍在動盪緊繃中的基諾沙市，屆時將視訪當地執法部門，而基諾沙市至今仍維持晚上7點後進入宵禁，當地有1500名國民兵駐進維持秩序。

(中時新聞網)