大陸海事局網站9月1日發布「雲航警0047」指出，解放軍將於9月2日至4日每天0800時至1900時在黃海南部，34-45-948N 119-19-728E、34-49-977N 119-18-947E、34-52-688N 119-20-308E、34-51-861N 119-23-816E、34-48-533N 119-23-554E諸點連線範圍內進行實彈射擊。禁止駛入。

解放軍此次演習位於連雲港、海州灣北部五點連線範圍的黃海南部海域。其實彈射擊範圍約為100平方公里。

中華戰略學會研究員張競1日受訪時指出，從這次解放軍演習區域和時間研判，很明顯此次演習並非戰區級的聯合演練，而是解放軍沿海艦艇部隊的小口徑傳統火砲射擊、海上打靶。

張競說，該演習時間早出晚歸，管制時間有限，顯然是為避免影響商船進出，該演習區域附近的山東日照市嵐橋港，是重要的礦沙及石油出口港，演習區設計明顯避開了港區的出入口，迴避對商船造成重大影響。

(旺報 )