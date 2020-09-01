台美將啟動新經濟與商業對話，民進黨國際事務部主任羅致政今受訪表示，他相信，台灣開放美豬美牛進口的確是開啟美台高層對話的很重要機會。

羅致政強調，這將帶領台美經貿、科技合作進入新階段，開啟台美互惠雙贏局面，推動台灣與全球經濟進一步連結；此外，也將為台美高層交流合作，打下穩固長遠基礎。

美國助理國務卿史達偉（David Stilwell）昨天宣布，美台將舉辦「經濟與商業對話」，並由美國國務院主管經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇（Keith Krach）主持。

羅致政今天受訪指出，美方定位這是高階年度經濟對話，意義非常重大，也是台美關係的重大發展。

他強調，這將會帶領台美經貿、科技合作進入新的階段，民進黨期待也相信這對話將開啟台美互惠雙贏局面，不僅會拉近台美的雙邊關係，也會推動台灣與全球經濟進一步連結。

至於被問到，若年底美國大選換了新政府，對台灣各項政策可能有出入。羅認為，從美國民主黨、共和黨的全國黨代表大會、提名大會上，不管是兩黨黨綱、重要人物談話都看得出來，對台灣的支持與承諾都是跨黨派的，美方也很重視中國對台灣的威脅，不會因為美國政黨、政府的不同，而出現新的變化，支持台灣在美國國內是普遍受到歡迎的立場。

羅致政表示，經濟與商業對話由次卿克拉奇主持，次卿是僅次於國務卿、副國務卿之下的國務院高階官員，這項對話的建立，也是1979年（台美斷交）以來，最高層級國務院官員與台灣公開主持的一個雙邊會議，更是落實台灣旅行法的具體表現。

羅致政說，這將是定期舉辦的高層對話，不容易因為內外因素干擾而出現變化，將會為台美未來高層交流與合作，打下穩固與長遠的基礎。

被問到，總統蔡英文宣布美豬美牛進口後三天，美方立刻有這動作；羅致政說，美方在視訊對話也提到，有鑑於台灣開啟美牛美豬進入台灣市場的作法，美方也樂於推動高層的對話。

對於美方昨天公布美國政府1982年「八一七公報」及「六項保證」相關解密電文。羅致政指出，時間點非常清楚，當部分人士對於美國對台承諾有所質疑時，美方公開表示對台軍售、對台安全的承諾沒有任何改變，而且不只是口頭保證，還有書面文件支撐。

他說，過去美台關係，美國不斷強調三公報一法律，現在美方也不斷強調六項保證，六項保證其中最重要的是提供台灣足夠的防禦性武器，質與量是建立在中國對台威脅變化的基礎之上，這對台灣是非常重要的承諾。

他說，同時，美方也不會施壓台灣與中國進行任何政治性的談話；美國在這個時間點公布電報文件，是再度顯現，美方對台灣的承諾不只是所謂的口頭承諾，也是有官方紀錄的政府立場。

(中時 )