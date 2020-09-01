為協助服務業品牌輸出國外市場，需要深入協助中小企業品牌授權國際化，中華民國全國商業總會於2016年成立品牌創新服務加速中心(下稱BAC），今年已邁入第五年，成功培育百位品牌經紀人，為延伸服務能量，擴大輔導陣容，自即日起至9月25日止，啟動「BAC智庫遴選活動」，延攬各方英雄豪傑，組成跨產業、跨國境、跨領域、跨自我團隊，未來與BAC國際品牌經紀人共同合作，推升台灣中小企業品牌加速邁向國際，成為投資授權獵星標的。

「BAC智庫遴選活動」報名之對象凡具備三金(投資金、借貸金、授權金)投資、三創(新創Transition、連創Franchise、再創Old shop)輔導、國際授權、財務規劃、法務剖析、產業分析、數位轉型、行銷通路、技術媒合、公關媒體、輔導連鎖、品牌策略、跨境電商、文化創意、人資管理、人工智能、以及區塊鏈等專業導入，遴選對象：企管顧問、專業經理人、學者、專家、企業代表人等皆可參加。

商總指出，此活動希望匯集具術業專才、品牌思維、三創輔導、世界格局、國際脈絡、解決能力、與時俱進的六化(分別為品牌化、在地化、科技化、電商化、國際化、資本化)之智庫，透過國際品牌經紀人提出業者需求，進而媒合BAC智庫所提供解決方案或優化方式，最終目標 BAC智庫協助國際品牌經紀人完成台灣服務業企業國際化與資本化。

遴選活動自即日起採網路報名至9月25日止，10月14日公布評核後選出正式培訓BAC智庫名單，經10月21日BAC培訓課程時數7小時並通過考核者，將於10月23日公佈第一期智庫團隊名單。

BAC執行長戴中興表示，為促進台灣三創十兆服務業產業輸出國際，在發展國際市場的同時，已經培育到第七期的國際品牌經紀人，累積超過百位，目前分佈在台灣、大陸、北美、歐洲、非洲等地，透過台灣中小企業的品牌國際授權優勢，BAC智庫遴選計畫說明大會中也呈現智庫優化BAC會員的實際案例分享，以光動能生物科技股份有限公司的公司營運優化和國際市場拓展；及協助券券文化傳媒股份有限公司與台中銀證券簽訂財顧輔導合約。演繹透過國際品牌經紀人對接BAC智庫找出媒合的解決方案來服務中小企業的全球品牌經紀產業媒合平台 ( Brand Broker System, BBS ) 的操作，從BAC品牌業者提出需求， 國際品牌經紀人由BAC智庫資料庫，媒合適當智庫專家，進行服務業企業健診，找出合宜之營運方針，提供台灣創新品牌優化、國際市場佈局，透過APP媒合機制，打造服務業品牌輸出生態系。

商總BAC智庫遴選計畫也邀請立法委員陳以信、立法委員邱臣遠、數位國力促進會暨前立法委員余宛如秘書長、中華經營智慧分享協會暨大聯大控股集團副董事長曾國棟理事長、BADI區塊鏈應用及發展研究所暨前立法委員孫大千所長、SME Elites Society菁英會暨前中小企業處處長葉雲龍會長、台灣台復新創學會廖永源理事長、BAC品牌長暨前王品集團品牌總經理高端訓品牌長、成大研發基金會蔡明田總監、歐付寶電子支付股份有限公司林一泓董事長、1111人力銀行劉美葵副董事長共同聯名推薦，8月26日首次辦理遴選活動說明大會現場已有84名專家報名共襄盛舉。

商總秘書長賴榮坤呼籲，台灣品牌國際輸出，透過國際品牌經紀人與遴選出來的BAC智庫共同合作，一起將中小企業推向國際市場，歡迎有志專家共襄盛舉報名BAC智庫遴選活動。

(旺報 )