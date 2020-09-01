中央宣布開放含有含萊克多巴胺的美國豬肉、30月齡以上的美國牛肉進口，新竹縣長楊文科1日在管會報中重申國中、小營養午餐禁用美豬、美牛外，也指示相關單位應依據新竹縣食品安全管理自治條例限制其販售方式，規範業者標示並專區販售，保證台灣畜牧業者及民眾的權益。

楊文科表示，他已指示衛生局加強查核縣內豬肉相關製品的產地標示、瘦肉精含量等，在地產業應零檢出，學校及老人供餐使用的豬肉及加工產品也會選購經新竹肉品市場控管、不含瘦肉精的本土拍賣豬肉。

新竹縣食品安全管理自治條例規定與中央一致，不得檢出瘦肉精，新竹縣衛生局說明，中央考量修訂安全容許標準，也將依據「境外產品對民眾之身體或健康有造成危害之虞者，本府得公告禁止於本縣販售或限制販售方式」，以縣府公告並限制販售的方式，規範業者要標示並專區販售，違反規定者可處6至10萬罰鍰。

對於美國豬肉進口，對本土產業造成的衝擊，新竹縣政府農業處統計，縣內養豬場約286家、共有6萬3579頭，在北台灣僅次於桃園，若美豬開放後每公斤價格僅有37元，極具價格優勢，影響本土豬肉市場。

農業處也研擬養豬產業相關補助措施，也將透過產業競爭力政策方針，協助國內養豬產業提升，確保國內毛豬每公斤拍賣價格維持在65元以上，降低美豬進口後的衝擊。

(中時 )