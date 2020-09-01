三義鄉公所第二辦公室打造無障礙洽公環境，並以充足人力提供專業服務。（何冠嫻攝）

三義鄉公所第二辦公室打造無障礙洽公環境，1樓作為社會福利課使用，方便民眾洽公。（何冠嫻攝）

三義鄉公所活化苗栗縣消防局三義分隊舊辦公室，翻修成為公所第二辦公室，將有社會福利課、清潔隊進駐，以無障礙的洽公環境、充足的工作人力，為鄉親提供優質專業的服務。

1日苗栗縣長徐耀昌、三義鄉長呂明忠、立委陳超明辦公室執行長邱俐俐、縣議員韓茂賢、羅貴星、前任鄉長徐文達、代表會主席黃富裕、副主席王文成等人，揭牌啟用三義鄉公所第二辦公室。

呂明忠表示，為活化公有建築物，並提供鄉親更方便舒適的洽公場所，2017年間爭取縣長徐耀昌同意，將消防閒置辦公室無償撥用給鄉公所，後由立委陳超明向內政部爭取補助建築物耐震補強工程經費313萬元，並在鄉民代表會主席黃富裕、副主席王文成及代表的支持下，才順利完成第二辦公室補強修繕。

第二辦公室位在鄉公所對面，1樓作為新成立的社會福利課使用，2樓則為清潔隊專屬辦公室，以利推動鄉內環保及衛生業務，而二辦門口路面平坦與無障礙空間，讓身心障礙者洽公更便利。徐耀昌致詞時表示，三義鄉公所有第二辦公室，儼然小型縣政府，近來從鄉公所、代表會到第二辦公室等工程，都逐項完工啟用，期許嶄新且完善的辦公空間，將大幅提升為民服務品質。

(中時 )