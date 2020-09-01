盛唐中醫在上月初被爆出在藥劑中添加禁藥硃砂，後來發現是添加不得用於口服的鉛丹，重挫中醫藥形象，衛福部中醫藥司8月3日發文要求各地方衛生局加強抽驗市售中藥是否含有禁用的硃砂與不得用於口服的鉛丹，發現全國4100多家業者中，未發現有其他業者違規，未來也將請環保署毒物化學物資局研議進行礦物類中藥材進口後的流向管控，加強溯源機制。

中醫藥司科長陳聘琪表示，中醫藥司在8月3日發文要求各地方衛生局針對中醫診所與中藥房進行稽查，了解有無使用禁藥硃砂以及將鉛丹調劑為口服用的狀況，目前回報全國已有4100多家業者完成稽查，均無發現有違規使用的情形。

陳聘琪說，硃砂自民國94年起就立法不得陳列與販售，至於鉛丹並沒有禁用，要外用還是可以，只是不能調劑為口服用藥。既然國內業者大多無將硃砂與鉛丹作為調劑使用，那盛唐中醫與九福中醫的藥品從何而來？陳說這部分仍需等偵查公開後才能了解。

為加強礦物型中藥材的管理，陳聘琪說，兩周前中醫藥司已發文環保署毒物化學物資局，就硃砂、黃丹、白降丹、雄黃等原物料進行研議，列管為須通報的化學物質，以利未來追查重金屬物質是否流入中藥市場。

陳聘琪說，礦物類藥物必須要有中醫師處方才能使用，因此不僅醫師的處方要保留，現在也建請環保署將相關礦物列為須通報的化學物質，進行流向溯源列管，環保署也回覆將在本月召開專家會議研議。

(中時 )