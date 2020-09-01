數位轉型浪潮興起，對企業來說，過往商業模式面臨極大挑戰，「不轉型，就淘汰」已是必然要正視的課題。「2020數位應用週」昨（1）日起盛大開幕，舉辦為期4天的活動，行政院副院長沈榮津親自出席開幕式表示，今年上半年在新冠肺炎疫情、美中貿易衝突下，全球供應鏈洗牌，而其中「數位轉型」將是從產業到城市都需要去投資的領域，更是打造智慧化國家、提升國家競爭力的基礎。

「2020數位應用週」由行政院科技會報、國家發展委員會、經濟部工業局、經濟部中小企業處指導，中華民國資訊軟體協會及工商時報主辦，今年已是第6屆，將在9/1～9/4舉辦為期4天的主題論壇與線上展覽，主題包括數位轉型、智慧照護、資訊安全、數位創新、智慧製造、AIoT、區塊鏈等，並因應疫情，成立「創新數位應用館」線上展示專區，展示類別包含：新創、資安、防疫及科技軟實力。

沈榮津表示，回顧台灣產業一路走來，政府從自動化、電子化、數位化、智慧化，一步一腳印推動，產業界也高度配合政策，推出相應的解決方案，協助國家推動數位轉型，至今已經進入工業4.0的時代，而過去這些轉型正是產業邁向智慧化的基石。

今年由於受疫情影響，企業無法前往海外，但卻也展現了數位轉型的能力。例如製造業廠商無法飛往國外，就透過行動裝置即時掌握動態；餐飲業因為民眾出門頻率降低，則紛紛導入訂餐、外送等數位服務。

沈榮津表示，今年除疫情意外，美中貿易衝突升溫，讓全球供應鏈受到極大衝擊，但台灣的產業應變計畫「做的不錯」，例如美國針對中國產品課徵25％懲罰性關稅，台灣政府則快速啟動歡迎台商回台投資，根據經濟部最新資料，投資台灣3大方案已帶動615家企業投資，總金額達1兆830億元，預估為台灣創造9萬個就業機會。展望未來，沈榮津表示，將把高階製造中心在台灣重新定位，之後再「南向」往東南亞發展。

沈榮津指出，除了產業積極投入數位轉型以外，地方政府也積極數位化，推動智慧城市，透過智慧交通、行控中心來最佳化、紓解車流。另外，像是今年的防疫工作，相關單位用手機即可掌握居家檢疫民眾的行蹤。他表示，產業、城市一齊動起來投入數位化，到達一定比例後，即可打造智慧化國家，是國家重要的競爭力。

(工商 )