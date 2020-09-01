退撫基金收益轉正 7月大賺263億 16:332020/09/01 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 退撫基金今（1）日公布7月單月投資收益衝上263.71億元，因而，累計前7月收益數轉正，達83.81億元，收益率為1.45％。 退撫基金先前公布前6月收益數負179.9億元，但累計前7月轉為正數，收益數83.81億元，主要是來自於自行經營收益逾83億元，委託投信代操只小賺0.77億元。 (工商 ) #退撫基金 #收益數 #轉正 #累計前 #大賺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高鐵平穩基金 8月繳庫60.8億 04:102020/09/01 財經要聞 政府護盤銀彈 再增350億 04:102020/09/01 財經要聞 《鋼鐵股》需求帶旺營運 海光攀今年高價 12:332020/09/01 財經 《金融股》遠東銀填權息逾1成 拚長期穩健成長 11:592020/09/01 財經 勞動基金前7月逆轉勝 小賺282億元 10:472020/09/01 財經 投資理財「Long stay」 高股息基金成優選 10:332020/09/01 財經 接軌國際 力推永續金融商品 04:102020/09/01 證券．權證 《基金》富盛投顧宣布擔任安盛投資管理台灣總代理 10:342020/09/01 財經 元大投信創新金融 五度獲期貨鑽石獎 04:102020/09/01 產業特刊 勞動基金單月大賺1780億元 疫情後收益率轉正值 10:452020/09/01 政治 財經熱門新聞 台股殺了又噴 明天要追？專家：小心「鍋蓋」風險 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 即時 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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