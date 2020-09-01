退撫基金今（1）日公布7月單月投資收益衝上263.71億元，因而，累計前7月收益數轉正，達83.81億元，收益率為1.45％。

退撫基金先前公布前6月收益數負179.9億元，但累計前7月轉為正數，收益數83.81億元，主要是來自於自行經營收益逾83億元，委託投信代操只小賺0.77億元。

(工商 )