電池模組廠加百裕（3323）受惠於居家工作、宅經濟帶動的需求，接單能見度自第二季開始一路維持正向，董事長黃世明1日表示，訂單正向的續航力已達第四季，今年全球筆電市場基期雖已墊高，然而全球供應鏈力拱5G、英特爾推出新的CPU兩大正向因子之下，看好明年筆電市場仍將掀起新一波換機潮。

加百裕1日召開法說會，董事長黃世明指出，自第二季開始訂單維持正向，能見度可達第四季，今年因疫情關係帶動居家工作需求，導致全球筆電市場異軍突起，大幅成長20～30％，明年相對於今年基期已經墊高，成長幅度會趨緩，但預期仍有10％增長幅度，特別是5G導入市場、英特爾推出新的CPU，綜合兩大正向因素，預期明年筆電仍有機會掀起換機潮。

不過黃世明也強調，疫情之下，客戶對明年度的景氣莫衷一是，依照往年慣例，年底聖誕節是觀察明年第一季景氣的主要指標，加佰裕則因今年第一季比較基期相對較低，因此明年第一季仍可維持成長動能。

加百裕為老牌電池模組廠，黃世明觀察全球競合，陸資廠三、四年前對電池模組領域展現企圖心，然而因品質、電腦軟體未臻成熟，即使產線高度自動化，但是解決問題的能力受限，因此陸資廠僅滲透到一些低階筆電；日、韓廠方面，最近兩年日、韓廠商因筆電電池模組利潤不如預期，漸漸淡出電池模組領域，轉而專注於電池，從陸廠、日、韓廠的分布狀況來看，黃世明看好台廠在筆電電池模組的領先地位，市占率已經高於過往。

加百裕幾年前已經啟動轉型，非IT營收比重三年前衝至40％，今年因筆電市場意外熱絡，導致IT相關營收重回70％，非IT降至30％，黃世明除看好筆電後市，也看好自家非IT產品的布局，其中儲能產品雖不到5％，然而自五年前開始布局，經過歐洲、日本、美國客戶長時間認證，今年已獲量產單，明年可望進一步放量；加百裕結合充電器廠、電源轉換器廠商，整合成電池模組出貨，搶攻儲能市場，被鎖定為未來五年~十年主要成長動能。

疫情帶動筆電需求，激勵加百裕第二季獲利狂飆，單季EPS達1.44元，整個上半年EPS達1.6元，已經逼近2019年全年獲利，下半年無論是筆電應用、網通抑或是電動工具、儲能、電動腳踏車應用展望均樂觀，法人對其全年度獲利給予樂觀期待。

(工商 )