國際美元走弱，主要亞幣上揚，且台股展開反攻，激勵新台幣實質匯率續偏升，上演股匯雙漲，但央行力守29.5元防線態度不變，尾盤進場調節後，升幅大為收斂，終場收在29.521元兌1美元，升值0.5分，終結連續二個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量10.03億美元。

外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）仍維持鴿派不變，市場普遍看衰美元，主要亞幣多走揚，且台股在連三黑後重啟攻勢，大漲111點之多，並收復12,700點，外資仍是小幅匯入，還有出口商擔憂新台幣升勢難擋，雖已月初仍續拋匯、先跑先贏，多方力道齊聚下，新台幣盤中最高來到29.331元。

外匯交易員認為，觀察老大（央行）最近二個交易日，尾盤作價出手的力道更重些，且配合盤中進場阻升，顯然並沒有棄守29.5元防線的打算。預料除非熱錢大量湧入，否則9月仍不會下修或放棄原防線，新台幣也續停在原區間來回整理。

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