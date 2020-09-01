《以家人之名》譚松韻、宋威龍「霄尖CP」感情戲日漸升溫，劇情播出譚松韻帶著宋威龍回到大學時期種的樹旁，宋威龍一擁抱上譚松韻在樹上接吻，最萌身高「樹咚吻」甜翻眾人，戲外實際拍攝，因在校園裡外圍共有近百人圍觀，拍攝起來不顯尷尬，演技實力堅強。

劇中譚松韻、宋威龍、張新成3人年齡相仿，兄妹戲中互動撒糖，戲外也相處得像朋友一樣。個性慢熱的宋威龍，遇上活潑的譚松韻與張新成，在幕後花絮中，宋威龍一開始只敢搭張新成肩，到後來會互開玩笑、甚至捉弄，當宋威龍得知張新成要殺青時相當不捨，張新成殺青前撩起宋威龍「你知道我最喜歡什麼神嗎？」當宋威龍問什麼神？張新成回「你的眼神」，宋威龍白眼直翻笑喊「滾！」

戲中兄妹3人9年後相遇，2位哥哥竟同時喜歡上妹妹譚松韻，當張新成飾演的小哥，信心十足準備表白，以為只要自己對譚松韻好就有機會打動，不料此時大哥宋威龍已先行一步擾亂譚松韻心思，接吻、擦藥照顧、告白：「我這輩子都是你的人了」。張新成得知兩人在一起實情，氣憤又失望說：「都是哥哥卻選他不選我，我就不明白為什麼都不要我。」先是被媽媽承認拋棄痛哭後，感情又遭婉拒，網友紛為小哥心疼喊「我們選你」。

越相處譚松韻也越知道宋威龍9年間發生的事，才發現他的生活除了媽媽妹妹，只剩幻想著回來和她生活，才得知哥哥的心早已生病抱著痛哭，開始陪伴吃午餐、還主動親吻道別，讓宋威龍害羞得狂偷笑。當三人長大後李爸年紀也越長，一幕譚松韻在麵館外問爸爸近況，看見爸爸眼睛老花辛苦的打著字回給自己，譚松韻貼心請爸爸用語音回覆就好，親情動容流露引共鳴飆淚。《以家人之名》每晚24點，愛奇藝台灣站熱播中。

宋威龍戲中狂撩譚松韻。（愛奇藝台灣站提供）

《以家人之名》張新成遭媽媽承認拋棄後、感情又遭拒，失望喊「怎麼不要我」。（愛奇藝台灣站提供）

譚松韻見爸爸眼睛老花辛苦打字回訊給自己心酸。（愛奇藝台灣站提供）

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