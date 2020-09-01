彰銀（2801）今日召開線上法說，看好下半年國內經濟反彈力道可期，將著重5面向掌握台商回台及投資商機，並透過兆元振興融資專案拓展對5G、電動車及6大核心產業放款業務。惟因外部環境仍相當嚴峻，對銀行營運帶來頗大挑戰，將研議略為調降今年獲利目標。

彰銀表示，上半年全球經濟受新冠肺炎疫情影響陷入衰退，國際貨幣基金（IMF）日前將全球全年經濟成長率預期下修至衰退4.9％，以反應疫情衝擊尚未解除。不過，台灣因疫情控制得宜，加上適時推出振興券提振消費信心，有助下半年內需消費維持穩定成長動能。

同時，彰銀指出，台灣政府去年因應中美貿易戰超前部署，推出台商回台投資、境外資金專法等措施，已成功引導大批台商返台投資擴廠，加上半導體廠增加對國內高階製程投資，預期國內下半年經濟反彈力道可期。

展望下半年，彰銀表示營運策略著重5面向，包括強化核心業務、開發多元獲利來源、海外布局、提升數位金融競爭力、落實法遵及公司治理，主要核心策略將聚焦掌握台商回台及投資商機，並看好5G、電動車及6大核心產業，透過兆元振興融資方案拓展放款業務。

彰銀認為，由於低利率環境帶動投資意願增加，貨幣寬鬆使市場資金充沛，彰銀預期可望帶動理財業務的信託手續費持續成長，而新保險商品陸續上架，將使財務管理手續費有成長空間。同時，6、7月外銷訂單除漸回溫，看好下半年外匯手續費亦可望較上半年成長。

而彰銀上半年雖受疫情影響致使逾放率上升、覆蓋率下降，但國內疫情趨穩，催收動能維持，上半年合計收回7億元呆帳。下半年海外業務將以強化資本品質為首要任務，審慎評估授信案信用風險，預估可再收回5億元呆帳，以降低逾放比、提高覆蓋率。

彰銀指出，中國大陸子行年初營運雖受疫情影響，但多數客戶在第二季已恢復營運，目前並無逾放案出現，信用風險管控良好。今年無增設分支行規畫，後續將持續強化授信資產品質、和新客戶群往來，穩健推廣存放款及外匯業務。

對於純網銀將陸續開業，彰銀認為勢必發揮鯰魚效應、影響現有金融市場，將依據既定方向布局前進，包括創新金融服務、優化服務流程，建構數位生態圈、異業合作擴大金融服務，以數據分析活化舊有客戶等，認為兼顧創新與安全、找出獲利模式才是首要關鍵。

至於大股東台新金表示樂見彰銀與兆豐金合併，彰銀對此表示，相信財政部及台新金2大股東，應能對此提出對股東、員工、客戶最有利的解決方案，彰銀經營團隊將持續致力於業務拓展。

(時報資訊)