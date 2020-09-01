文化局僅開放大門進出。(黃敬平提供／蔡依珍桃園傳真)

防疫、逃生如何兼顧？因應疫情，許多公家機關為管制人流，改為單一出入口量測體溫和實名制進入，但議員黃敬平卻發現，許多廳舍其他通道關上鐵門，直言若只有玻璃還能打破、鐵門拉起恐有逃生疑慮，消防局長謝呂泉坦言絕對會有影響，將和主管逃生的建管處橫向聯繫，通令各單位限制通行但不緊閉。

黃敬平表示，因應防疫，許多公家機關或場館，為管制人流出入，採單一出入口進出，為降低人力「站崗」，大部分都只剩一個出口，讓他憂心忡忡，直言是公共建築的危機，他並出示桃園市政府文化局側門鐵捲門深鎖的照片指出，接獲許多民眾反映，如果發生火警，側門被封死怎麼逃生？

黃敬平強調，可以避免人員進出後門或側門，但不能便宜行事連鐵門都不開，至少白天應該要拉開鐵門、保留玻璃門關閉，萬一意外發生火警，至少玻璃門可以打破，直言防疫是管制人流，不是阻礙逃生，不該因噎廢食，呼籲全面檢視各區公所、戶政事務所、地政事務所的管制作為，謝呂泉認同不能阻礙逃生，允諾函請相關局處，勿以鐵門或鐵鍊鎖死。

「專人管理出入口不會比沒人管理更危險！」建管處長邱英哲指出，各單位因應防疫需求減少出入口，但也增加管制人力，無形中也增加管理的效度，不幸遇到意外發生時，出入口管理人就該立即危機處理，開啟其他出入口恢復通行並疏導逃生，坦言法律不會細到規定防疫的作為，會保留部分彈性，面對議員的建議，會再提醒各單位，管制進出也要考量緊急逃生避難作為，要求管理人善盡職責。

(中時 )