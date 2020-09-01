高嘉瑜現身病房獻唱祝福館長。(翻攝自臉書粉專「飆捍」)

網紅「館長」陳之漢28日遭槍擊，30日在臉書PO文表示委任前立委黃國昌擔任律師，要查出槍擊案真相，之後陸續也有不少政治人物前去探望。民進黨立委高嘉瑜今(1日)也到醫院關心館長的情況，並獻唱「隱形的翅膀」表示祝福，但許多網友卻發現館長在接受祝福的過程中表情逐漸母湯。

館長粉絲專頁1日下午以「吟遊詩人施放治療術」為題，在臉書上PO出一段影片，影片的內容是高嘉瑜為了表示關心和祝福，希望館長快點好起來，獻唱招牌歌《隱形的翅膀》，不過館長的表情似乎越來越尷尬，在這段天籟結束後他表示，「我……我……我我……我傷好很多了……謝謝……」而高嘉瑜似乎也注意到館長的情況，還在臉書上說，「為何館長表情如此痛苦」。

高嘉瑜也在臉書上連發兩則PO文表示，「我去看館長了！很佩服館長承受這麼大的痛苦還能談笑風生。」她指出，「館長身上的彈孔一個比一個大，全身7個洞，換作一般人一定挺不住！」同時，她也希望警方可以盡快查出真相，抓出幕後黑手。

館長臉書的這段直播還釣出台潭市長黃偉哲留言，「有...天...籟...的...加..持...相...信...館...長...很..快...可...以...康..復..。」其他網友則留言，「子彈我都不怕了，還怕什麼歌...聲....」、「以阿館的狀態，居然承受的了聲波攻擊，果然是台灣最強壯的男人」、「吟遊詩人詠唱詩歌，造成持續治療目標10次，每次治療總體力%20並消除所有負面減益狀態」、「HP每秒扣-10，時間多1分鐘」。

(中時新聞網)