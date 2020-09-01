後疫情時代民間消費力道強勢復甦，高端消費動能強勁，尤其百貨精品及頂級國旅最為顯著，過去百貨周年慶的百萬刷手及單筆千萬貴賓，提前在6、7月的年中慶檔期就現身，台新銀行看好高端戶強勁消費力，推出號召百萬刷手，9月30日前單一民眾或邀請至多三位好友，刷滿100萬元可獲好禮。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，下半年的後疫情時代消費市場熱度高，除長期悶在家引發的報復性消費，深究背後原因看到更多的是渴望相聚、一起玩樂的國情文化。這次該行推出創新的百萬刷手好禮，也訴求相聚共享的主題，在9月1日至30日期間，只要民眾單獨一人或邀請至多三位好友刷滿100萬元，即可獲寒舍集團效期一年的寒舍美饌卡，在寒舍集團15間特色餐廳最高五折起用餐優惠。

黃天麟指出，除寒舍集團包括探索廚房、寒舍食譜、北緯二十五、辰園、安東廳等15家知名餐廳折扣優惠，請客樓也提供七五折優惠，且不限使用次數。另個人每刷滿25萬元，周周再贈雙人入住台北寒舍艾美、礁溪寒沐或台北喜來登等五星飯店萬元客房住宿券，可用於台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、台北寒舍艾麗酒店及台北喜來登大飯店等，限量100名，最高每人可獲4張住宿券。

黃天麟提醒，除一般消費通路都可累計刷卡金額，包括數位支付也可參與，適逢秋季新品上市，閨蜜朋友一同在家網購包裹，或相約百貨逛街入手姊妹精品包，除百貨消費滿額禮、信用卡權益回饋外，再加上寒舍集團寒舍美饌卡及五星萬元住宿券，等於是好禮四重送。或即將結婚的新人，也可二人甜蜜成團，安排訂席、置辦嫁娶用品或新家佈置，都能輕鬆達標。

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