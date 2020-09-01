今年受到疫情影響，小聯盟賽事全數取消，為了照顧旅美球員，中華棒協舉辦的未來之星對抗賽，教士隊宋文華返台參加，出賽3場合計4局送出4K，且沒被敲任何安打，宋文華透露自己在鄭浩均、林暉盛指導下，加練新球種切球(卡特球)，效果很不錯。

宋文華在未來之星對抗賽表現亮眼，每次出賽150公里以上速球連發，不僅沒被敲任何安打，甚至沒有跑者能上壘，他透露自己偷練變化球來保護直球，「直球、變化球搭配能有更好的效果，有偷偷練卡特，跟直球軌跡比較類似，跟直球搭配可以擾亂打者。」

宋文華透露新球種已經在比賽中拿出來用了，「對手節奏亂掉就打不好，這次對抗賽到現在還沒被敲安或上壘，收到不錯的效果。」而他的「師傅」正是同為旅美返台參賽的鄭浩均、林暉盛，僅練2個多月就已經有不錯成效。

「回台灣之後跟很多旅美選手一起在國體練，陳偉殷前輩、鄭浩均、林暉盛、曾仁和、王維中也有，可以趁機學細節的東西。」宋文華表示自己和其他小聯盟球員相比已經幸運許多，也很久沒在台灣比賽，除了相當懷念之外，還有點近鄉情怯，「第一場比賽時很緊張，跟隊友說我很緊張，隊友回我『你都緊張了那我怎麼辦。』」

回顧去年小聯盟成績，宋文華在短期1A出賽21場拿下4勝1敗，投41.1局，被敲32安含3轟，另有14次保送、59次三振，自責分率是不錯的3.05，甚至春訓時狀況都保持不錯，但卻遇上疫情攪局，「教練有說如果能維持到春訓結束，說不定能挑戰更高層級，但春訓2周後球團突然宣布已經幫我們訂好機票回家鄉。」

當時宋文華相當震驚和失望，畢竟還提早到美國準備，原以為有機會更進一步，不過宋文華也看很開，「告訴自己，遇到這種狀況就只能準備好自己，才能面對新的挑戰。」

(中時 )