岡山警消獲報有民眾被壓傷，到場搶救，用油壓剪破門而入。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

以粗工為業的61歲王姓男子，他於8月28日晚間9時遭重型鐵梯壓住，動彈不得。所幸，鄰居聽到他呼喊救命，趕緊報警。警消到場將他送醫，保住他一隻手臂。

岡山警方表示，彌陀區舊港里舊港路一戶民宅內於8月28日晚間9時許傳出有人遭鐵架壓傷事件。王男疑似於家中走動時，不慎撞到平時倚靠在牆上的重型鐵梯，王男閃避不及，導致重約20幾公斤的鐵梯往前傾斜，重壓在他身上。

王男因為右手臂遭鐵梯壓住，導致無法使力，整個人倒臥在地上，痛得不斷發出哀號，隔壁鄰居聽聞呼救聲，趕緊撥打119，通知警消前往搶救。

警消到場，經多次叫喚，無人應答，只聽到王男氣若游絲的回應。因此，警消動用油壓剪，強行破壞大門後進入。王男當時僅穿一條內褲，呈現趴姿，不斷發出嗚咽聲，其右手臂因遭鐵梯夾傷，已有輕微發紫現象，研判案發前後已有1小時左右。

王男意識仍屬清醒，警消趕緊將他送往岡山空軍醫院急救，結束這場驚魂記。事後，據急診室醫師表示，若是再晚一步，王男的手臂可能因嚴重壓傷而需面臨截肢命運，甚至導致菌血症，可能造成死亡。

(中時 )