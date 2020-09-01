六都地政局公布最新8月的建物買賣移轉棟數，分別為台北市2477棟，月減14.3%，年增16.9%；新北市5694棟，月減7.3%，年增22.1%；桃園市4178棟，月減9.5%，年增28.5%；台中市4136棟，月增1.9%，年增23.7%；台南1982棟，月減11.8%，年增23.2%；高雄市3219棟，月減11.4%，年增33.5%，六都合計21,686棟，月減8.1%，年增24.6%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，八月移轉反映七月份的交易量，而今年六月疫情過後遞延性買氣爆發，到了七月後購屋族逐漸回歸理性，購屋族不追價的情況下，交易趨緩，除了台中月增1.9%以外，其餘五都買氣短暫修正。然而六都交易都比去年成長約兩成左右，顯示今年自住需求強勁，整體交易仍屬穩定成長，估計進入第四季傳統旺季還會有一波買氣。

優美地產企研室主任林哲緯表示，台北市以換屋、高資產族帶動買氣，不少桃園以及中南部的自住族，紛紛轉進建設多且具未來性的區塊，尤其以重劃區的新案為交屋潮的主因。統計今年7~8月六都合計的買賣移轉棟數，相較於去年同期仍成長12.2%，顯示雖然上半年交易量受疫情干擾，但熱度有逐年增加的趨勢，以目前市場游資豐沛及房貸低利等條件，加上股市攻佔萬二熱錢湧進，下半年房市應是穩中帶熱的格局。

台中月增1.9%是唯一成長的地區，其中大里區，在交屋潮助攻下月增幅達31.1%，年增142.9%，台灣房屋復興特許加盟店店東賴明達指出，大里近年受台中軟體園區、捷運橘線等開發前景，不僅帶動移居人口增加，連帶也讓建商搶進推案，尤其在軟體園區、大里19甲及大里二期周邊都有不少百戶大案，近年74號道路沿線與大里老街內的新案也都陸續進入交屋期，交易量大增。

六都中高雄年增最多！台灣房屋澄清覺民加盟店店長江清木表示，高雄八月雖因市長補選干擾，買氣略降，不過市場游資豐沛、房貸利率低，讓高雄剛性自住買盤穩定，三民區佔幅廣大，人口數居全市第二，交易量能相對高，其中從科工館以東到接近鳳山文山特區交界範圍內，20-25年中古大樓物件相當熱門，3房總價約700~1000萬元，相比高總價大坪數的文山特區，對一般家庭而言相當好入手，此區多社區大樓聚落，生活機能便利，帶動房價攀升，目前坪價約15萬元上下。

(時報資訊)