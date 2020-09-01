晶華（2707）旗下麗晶精品年度盛事「麗晶之夜」今（1）日登場，今年展期自11天拉長至13天，且許多「董娘」因防疫考量而留在台灣，預期將成為帶動業績成長最大動能，董事總經理吳偉正預期，今年檔期業績可望較去年5億元成長15～20％。

晶華國際酒店集團今年適逢成立30周年，麗晶精品年度盛事「麗晶之夜」今年以「三十而麗－人生菁華，盡在晶華」主題，邀請各大時尚品牌代表與貴賓與會，晚宴則由米其林星級主廚林泉（Richie Lin）掌杓，帶來一系列以在地食材創作的佳餚美饌。

由於貿易戰帶動全球供應鏈移轉，麗晶精品去年已明顯感受台商回流返台帶動的消費商機，去年「麗晶之夜」11天檔期業績達5億元。而今年觀光業雖受新冠肺炎疫情衝擊，但台灣高檔精品消費力道卻不減反增，麗晶精品前8月業績成長達15％。

吳偉正表示，身為高檔精品消費主力的「董娘」們，以往此時多與先生在全球各地出差、或陪小孩準備開學，但去年已發現許多董娘跟隨先生回台，今年在邊境管制禁令及台灣防疫得宜下，使許多董娘都留在台灣，將成為帶動今年業績成長的最大貢獻主力。

(時報資訊)