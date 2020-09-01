歐元區8月製造業活動持續復甦，但由於新冠肺炎疫情仍在延燒，工廠經理人對投資與聘雇仍然抱持謹慎的態度。

IHS Markit歐元區8月製造業採購經理人指數（PMI）終值為51.7，與先前公布的初值一致，雖較7月終值51.8略為下滑，並仍守穩在50榮枯線上方。

製造業在疫情高峰期受到的衝擊不如服務業大，其8月製造業產出連續第2個月成長。8月製造業產出分項指數終值為55.6，雖略低於初值55.7，但高於7月終值55.3，並創下2018年4月來新高。

財經數據服務公司IHS Markit表示，歐元區8月的工廠產出再度強勁成長，進一步證實在經歷第二季疫情達高峰時的崩跌後，第三季製造業生產將大幅反彈。

儘管產業信心達到兩年高點，製造業仍然裁減人力，並減少原材料的訂購。就業分項指數僅達44.2，儘管較7月終值42.9略為回升，但仍遠低於位於50的就業持穩分界線。

IHS Markit表示，這份最新調查主要呈現，企業對未來需求的強度與疫情發展的不確定仍然感到擔憂，因此對成本與支出的態度十分謹慎，尤其在投資與聘雇方面。

(時報資訊)