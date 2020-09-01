中國8月製造業指數優於市場預期，以及科技股上漲帶來支撐，周二香港恆生指數收盤微升7.8點或0.03%，為25184.85點。國企股(H股)收漲0.22%，為10013.32點。

汽車股漲幅領先，比亞迪飆升14%；吉利漲4.4%，領漲藍籌股。

地產股表現疲弱，中海外下挫2.9%，在藍籌中表現最差。

大型科技股集體走高，小米大漲9%，收在全日最高價25.6元，並再創歷史新高，終場市值逼近800億美元。美團漲逾3%，騰訊上揚1.6%。

(時報資訊)

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