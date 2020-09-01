《港股》科技股撐盤 恆指近收平 16:482020/09/01 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國8月製造業指數優於市場預期，以及科技股上漲帶來支撐，周二香港恆生指數收盤微升7.8點或0.03%，為25184.85點。國企股(H股)收漲0.22%，為10013.32點。 汽車股漲幅領先，比亞迪飆升14%；吉利漲4.4%，領漲藍籌股。 地產股表現疲弱，中海外下挫2.9%，在藍籌中表現最差。 大型科技股集體走高，小米大漲9%，收在全日最高價25.6元，並再創歷史新高，終場市值逼近800億美元。美團漲逾3%，騰訊上揚1.6%。 (時報資訊) #上揚 #科技股 #撐盤 #恆指 #近收平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》標普500、道指收黑 仍創下逾30年來8月最大漲幅 09:092020/09/01 財經 海外ETF 陸股、美債最亮眼 04:102020/09/01 投資理財 台股9月短線向上突破機率偏低 04:102020/09/01 證券．權證 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會再放鴿 美元走跌 10:512020/09/01 財經 台新：美股拉回找買點 首選科技股 04:102020/09/01 全球財經 《日股》平靜無波 日經近收平 16:142020/09/01 財經 《晨間解盤》月線站不穩 投資氣氛趨保守(倫元投顧提供) 07:442020/09/01 財經 周一美股漲跌不一 蘋果、特斯拉帶動那指漲 06:112020/09/01 財經 《國際金融》歐股下跌 8月收漲約2.9％ 11:082020/09/01 財經 《港股》陸製造業擴張10年最強 恆指開低走高 10:342020/09/01 財經 財經熱門新聞 台股殺了又噴 明天要追？專家：小心「鍋蓋」風險 - 財經 睡美能 為健康睡眠加成 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 即時 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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