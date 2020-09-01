蔡政府開放美國豬挨轟「昨是今非」 李俊毅：驚濤駭浪才剛開始

總統蔡英文日前宣布開放瘦肉精美豬進口，消息一出引發政壇砲轟連連，批評民進黨「雙標」，在野時曾力阻進口，執政後卻髮夾彎開放，綠營政治人物更一個個「昨是今非」改變說法，跨時空打臉自己，民進黨前立委李俊毅接受《中時新聞網》訪問表示，時空背景確實是不斷的在改變，在民主國家，執政在野主客互易，態度和行動會有所不同是常態。

「有人說是餘波盪漾，但我覺得他是驚濤駭浪的開始」，李俊毅說，這項決策因為缺少與社會的溝通，未來將會是一大考驗，而且整個美國豬牛的進口要等到明年一月才上路，所以接下來幾個月，一定會面臨正反雙方意見的交戰，蔡政府應當小心處理。

針對陳時中說開放美豬牛是為了換國際地位，李俊毅則表示，衛福部長沒必要去做這方面的發言，他的職責是要維護國人的健康，應就美豬、美牛的標示、資訊揭露議題討論，國際地位應該交由外交部長去做說明，李俊毅指出，陳時中或許是護主心切，才會處處維護總統的一些決策，因為行政團隊立場是一致的，但官員們應以各司其職為先，才是比較好的一個安排。

李俊毅也提到，歐盟至今仍拒絕瘦肉精，代表這在國際上還存有疑慮，或許蔡政府因為承受美方壓力才決定開放，但還是應該慎重一點，並舉例桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁也說反對學校營養午餐使用美國豬肉，絕對要替民眾的健康把關，不要說什麼吃一輩子都沒有問題，認為行政官員有這樣的發言是太草率了一點。

（攝影剪輯／邱子軒）

(中時新聞網)