看好人工智慧所帶來的工業革命，及生技醫療發展的高成長趨勢，投資AI物聯網、生技醫療、智慧城市等創新產業趨勢，並納入高科技快速發展優勢，將是民眾投資的新商機，同時掌握科技、醫療與電器三大智慧生活產業方向。

富蘭克林華美AI新科技擬任核心基金經理人黃壬信表示，新科技趨勢的發展日新月異，今年第一季因受到新冠疫情的影響，使科技產業更突破框架，搭配生技醫療、人工智慧發展趨勢，雙雙結合發揮得淋漓盡致。由AI人工智慧出發，搭配高速運算、遠端醫療及生物科技、醫療技術突破，讓科技產業與生技醫療產業完美結合，使產業更兼具未來成長性。

看好創新投資需求，富蘭克林華美投信將開募同時涵蓋人工智慧與生技醫療雙投資主軸，及研究操盤團隊的AI新科技基金，即「富蘭克林華美AI新科技基金」，8月底已獲主管機關同意募集，保管銀行為華南銀行，並預計今年11月23日展開募集。

黃壬信指出，目前環境因國外多數國家無法近距離接觸，人與人必須保持社交距離，當人們無法面對面近距離達成任務，不少工作皆需仰賴科技、以機器替代完成。AI人工智慧的發展題材多元、生技醫療涵蓋的次產業豐富，正可為投資人提供差異化的投資選擇。

AI投資規模逐年成長，有八成全球科技企業領導人，正在投資人工智慧設備。黃壬信強調，這個趨勢自2016年起以年複合成長率63.5％的速度飛快成長，投資上若能掌握這樣的科技成長、相關產業商機，自然能掌握股市成長的趨勢與方向。

(工商 )