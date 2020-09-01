手機品牌vivo攜手氣質女神張鈞甯今(1)日起推出vivo X50系列廣告，並宣布全系列正式在台登場，其中今起開賣的X50機身厚度僅7.55mm、重量174.5g，在市售5G手機中屬於相對輕薄的機種，預計9/15上市！並同步推出內含bitplay腳架和鏡頭的專業攝影組，即日起至vivo體驗店預購就送Beats耳機、vivo輕量雙肩電腦包、原廠保固再延長12個月和螢幕意外保障12個月等超過萬元限定好禮，上網登錄再送限量大禮包，光是贈品總價值就高達16,000元，還有機會將市價39,900元的WINIX Master空氣清淨機帶回家。

目前市面上主流手機防震方式，大多為OIS光學防手震與EIS電子防手震，OIS光學防手震利用內置鏡片或感光元件來對手機水平或上下的動作逆向修正，容易出現邊緣模糊的狀況；EIS電子防手震則是透過演算法合成穩定畫面，需要裁切最多40%畫面，畫面不完整也必須犧牲影像解析度。vivo X50 Pro「微雲台影像系統」採用「雙滾珠懸架」結構，利用機械運動補償原理，達到正負3度全畫面的立體防震效果，防震角度是傳統OIS光學防手震的3倍，行走顛簸或是滑板震動的情況下，都能保持拍攝畫面穩定清晰。

vivo X50 Pro配備4800萬微雲台主鏡頭和IMX598圖像感應器，透過優化Color Filter和f/1.6光圈提升進光量，配合最新一代AI超級夜景演算法，透過軟硬體結合，大幅提升夜景拍照亮度，帶來更清晰的夜色，在極低光源環境下，X50 Pro還會根據光線自動進入極夜模式，以獨特的微雲台防手震延長曝光時間，可拍出亮度更高、噪點更少的暗夜照片。此外，X50 Pro採用萬物智能追焦技術，無論動物、人像甚至物品皆可鎖定追焦，防手震抓拍超清晰，無論小孩瞬間表情、跳躍間皆可輕鬆捕捉。

vivo X50 Pro預計9/15上市，單機售價23,990元，並同步推出內含bitplay多角度雙用腳架、bitplay AllClip Mini組合標準超廣角+微距鏡頭和2021限定桌曆的vivo X50 Pro專業攝影組原價25,990元、限量優惠23,990元，即日起至vivo台北三創體驗旗艦店和高雄夢時代體驗店預購，就送Beats X入耳式藍牙耳機、vivo輕量雙肩電腦包、延長保固12個月(共計24個月)和螢幕意外保障12個月等價值高達12,880元預購禮，相當划算！

vivo X50搭載 6.56吋極點全螢幕，機身厚度7.55mm、重量174.5g，配備3200萬畫素前鏡頭，和4800萬畫素主鏡頭、1300萬像素 20倍變焦鏡頭、800萬畫素超廣角和500萬畫素超微距等旗艦級四鏡頭，售價則是18,990元，即起於vivo台北三創體驗旗艦店和高雄夢時代體驗店、PChome 24h購物、momo購物網、Yahoo!奇摩購物中心、蝦皮正式開賣，搭配中華電信、台灣大哥大、遠傳三大電信指定方案0元起。

vivo X50 Pro專業攝影組內含bitplay多角度雙用腳架、bitplay AllClip Mini組合標準超廣角+微距鏡頭和2021限定桌曆。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）

vivo X50 Pro專業攝影組加量不加價，於vivo台北三創體驗旗艦店和高雄夢時代體驗店預購再送價值12880元好禮。（vivo提供／黃慧雯台北傳真）

vivo表示，購買X50全系列並上網登錄就送限量2,999元防護大禮包(含軍功防摔殼、大螢膜PROII手機保護貼、小螢膜手機鏡頭保護貼、限量張鈞甯迷你人形立牌)，再抽市價39,900元WINIX Master空氣清淨機。

至於最重要的保固問題，vivo也延續先前在台推出六大貼心售後保障，凡購機即可享「業界最長15日新品換貨」、「終身維修免費到府收送」、「終身免檢修費」、「保固內原廠殼和原廠保護貼免費更換各兩次」、「終身免費手機健檢」、「長期服務始終如一」，使用手機期間都可免憂慮。

(科技)