俄羅斯衛星通訊社1日報導，俄防疫指揮部向記者表示，俄累計新冠病毒感染病例已超過100萬例，達100萬0048例，單日新增病例4729例。俄羅斯成為繼美國、巴西及印度之後，全球第四個新冠病例突破100萬例的國家。

俄防疫指揮部消息說：「過去24小時，俄羅斯84個聯邦主體共確診新冠病毒感染病例4729例，其中發現無臨床症狀者1211例（25.6％）。」消息補充道，自疫情爆發以來，「俄羅斯聯邦85個主體累計確診感染新冠病毒病例100萬0048例，增長率為0.5％」。

防疫指揮部表示，過去24小時，俄羅斯因感染新冠病毒死亡123人；疫情以來，累計死亡病例1萬7299例。指揮部指出，新增病例最多的地區分別是莫斯科（641例）、聖彼得堡（185例）、莫斯科州（156例）。

消息還顯示，過去一晝夜，俄羅斯有6318位患者治癒出院，累計治癒81萬5705人。

俄羅斯各級學校於1日開學。俄羅斯衛生部長穆拉什科8月31日表示，俄將從9月開始大批量生產交付「衛星V」新冠疫苗，計劃在11月到12月間開始大規模接種該疫苗。

近日，亞洲、歐洲多個國家疫情出現反彈。截至印度當地時間8月31日上午8點，印度單日新增連續5天保持在7萬5000例以上，8月30日新增7萬8761例，更是創下該國單日最大增幅。這也是自疫情爆發以來，全球報告單日新增病例數的最高值。

印度累計確診病例數達369萬1166例，為全球第三高。美國是全球疫情最嚴重的國家，確診病例達603萬1013例，死亡病例為18萬3598例。

據巴西衛生部8月31日下午公布的新冠疫情數據，巴西24小時新增確診病例4萬5961例，累計確診390萬8272例；新增死亡病例553例，累計死亡12萬1381例；累計治癒病例309萬7734例。據世界衛生組織統計，巴西的累計確診和死亡病例數均位列全球第二，僅次於美國。

(中時 )