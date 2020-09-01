陳妤、曹佑寧兩人終於在車站相見。（華映娛樂提供）

《可不可以，你也剛好喜歡我》在台灣票房長紅，成為年今暑假國片冠軍作品，導演簡學彬在電影中藏了很多有趣元素，像是最後一場陳妤追火車找曹佑寧的車站，充滿台灣鄉村小站的寧靜又質樸風情，也成為觀眾映後QA的熱門提問，簡學彬解答是在新北市的山佳車站，是個充滿時光感的小車站，讓愛情戲必備的追逐場面讓觀眾有不同的感受。

陳妤在拍攝這場感情重頭戲時也覺得是一大挑戰，她原本一直都在聽一些重感情的音樂培養傷心的情緒，這場戲劇組並未協調火車支援，而是真的有班次進站，陳妤才開始在月台狂奔呼喊曹佑寧，一旦NG就要等待30多分鐘，所以她一聽到「ACTION」就要全神貫注的奔跑，她說：「因為我精神極度集中，所以感觀都放很大，眼前的景像都有點變成慢動作。」

所以，當陳妤在月台狂奔呼喊追火車時，她眼中看到火車內的乘客紛紛都回應她：「你要找誰？」「找誰人？」她回憶說：「當時很多乘客都想站起來幫我找人，或是要去攔住火車不要開動，真的超有人情味，好熱心。」但這景像讓陳妤一直很想笑出來，覺得乘客們都太可愛了，「本來我要很悲傷的呼喊，但眼中的畫面太超現實了，讓我一直浮出笑意，真的是很高難度的演出。火車中的大家真的都會是想幫我的，台灣鄉親真的太讚了。」

(中時 )