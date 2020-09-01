美國近年加強與日本、印度及澳洲合作，目標在聯手制衡大陸。美國副國務卿比根8月31日表示，華府欲與上述「四方安全對話」（Quad）成員國，成立類似北約（NATO）的組織，以應對大陸在各領域的挑戰，未來也不排除讓其他國家加入。

「四方安全對話」是美日印澳的非正式戰略論壇，定期舉行峰會和聯合軍演。比根周一透過視訊出席美印戰略夥伴論壇時表示：「印太地區缺乏強大的多邊結構，所以某種程度上肯定有人邀請成立類似北約或歐盟的結構」。他強調，雖然美國的印太地區戰略主要是全方位擊退大陸，但不會僅是抑制或防範大陸。

比根指出，「四方安全對話」並非只限於美日印澳，有很多理由讓其他國家共同參與。他舉例稱，四國討論應對新冠肺炎疫情時，南韓、越南及紐西蘭也派出官員參與。他形容這是「自然的聚集」，各方都是緊密合作的夥伴，討論極具建設性。

不過，比根警告，不宜在擴大「四方安全對話」上太過積極。他解釋：「我聽到一些關於成立印太北約等的謠言，就算北約當年在相對審慎的期望下建立，當時部分國家面對二次大戰後的歐洲局勢，也寧願選擇保持中立，而非加入北約」。

(中時 )