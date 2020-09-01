奇幻愛情片《怪胎》票房突破4000萬，日前導演廖明毅受邀與攝影器材公司 「旋轉牧馬」負責人華天灝進行對談，大聊使用iPhone拍電影的種種，以及在戲院QA時間都不曾提過的「怪胎秘辛」。廖明毅自大學時期使用DV而非一般16厘米攝影機，就奠定了他不斷追求創新、突破正規器材限制的思維；他相信「iPhone將會是新的主流」，也因此他非常堅持「沒有iPhone，就沒有《怪胎》！」

對談講座上秀出大量片場工作照，只見沒有大攝影機、沒有監視畫面、也沒有一大群圍在導演身邊的輔助人員，多數場景都只有一支iPhone綁著一顆行動電源。旋轉牧馬的攝影助理們從前期就跟著廖明毅一起勘景、試拍，參與多數iPhone鏡位架設與配件、器材上與技術上的協調； 因為機身小，在拍攝的過程中架設攝影機的方式需要更靈活的配合導演想法，才能一起完整這次《怪胎》的影像美學。

廖明毅提到以往大製作的電影因合作的對象眾多，必須滿足各單位的需求，容易導致電影創作空間有限；但使用iPhone拍攝，不僅在空間應用上靈活許多、也大幅降低了電影的製作成本，創作者就能拿回更絕對的作品話語權；這也是廖明毅堅持使用iPhone最大的理想。華天灝打趣問道：「大家都有iPhone，但怎麼拍出來的畫面跟你差這麼多？」引來廖明毅笑回：「當然啊！我是專業的啊！」讓華天灝忍不住說：「拜託你給我們這些器材公司留一口飯吃吧！」

(中時 )