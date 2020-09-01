高雄少女失聯66hr驚魂 專家教3招預防網交陷阱

震驚全台的高雄少女失蹤案，已於今天(1日)清晨在新竹東興中路尋獲，而警方到達現場時發現，羅姓嫌犯將少女藏匿在岳母家中的密室夾層裡，目前少女在婦幼隊女警陪同下搭乘高鐵返家。

兒童福利聯盟政策中心李宏文主任接受《中時新聞網》電話訪問，嫌犯利用網路利誘法的方式，提供14歲少女免費手機使用，或是每周數萬塊的消費資助，並將手機以宅配的方式交到少女手上，以有利可圖的方式，例如：獲取遊戲點數、打工、拍攝廣告，吸引孩童上鉤。李宏文主任強調，在過去的案件中發現，許多家長經常忽略教導孩童如何在網路上與網友正確的互動，而主任也專業分析以下幾點，像是孩童的作息時間、休閒興趣更改、以及交友圈等等，都可以從日常生活中察覺一些蛛絲馬跡。另外主任也提醒，盡量避免與網友單獨見面、不收受網友贈送的禮物、不輕易相信網友的話，以上都能避免落入網路交友的陷阱。孩童也要學會保護自己的隱私，不隨便在社交軟體上公開分享自己的帳號、不隨便透過APP發送自己的所在地點、個資一定要妥善保管。

報社資料照

若真的不幸遇到受害的情況發生，一定要勇於向父母或是師長求助，越是將事情拖延，情況可能就會越嚴重。也希望家長對於孩子的網路交友安全這部分可以更提高警覺。

(剪輯/陳宏睿)

(中時新聞網)