台中捷運綠線年底將通車，為加速延伸路段相關規畫與工程，台中市府加快腳步，趕在上月31日將新修正的路線規畫送交通部審查，內容包括路線將延伸達9.08公里、期間增設7座站體等。中市府交通局呼籲中央儘速核定，讓大台中捷運路網更完善。

為方便更多民眾使用捷運網路並帶動沿線地區發展，經地方積極爭取，交通局與中央同意捷運綠線向北延伸至大坑、向南延伸至彰化；其中，延伸大坑段從舊社站之後、經松竹路朝東行延伸至大坑經補庫，長2.49公里，將增設2處車站，地方居民殷殷期盼，日前已獲核定。

至於往南延伸彰化部分，因路線設計一度引發爭議而延宕，日前彰化縣府與地方協調並取得共識，中市府近日修正相關規畫。交通局長葉昭甫表示，延伸彰化段從捷運綠線高鐵台中站開始，往南經成功嶺營區、高鐵特定區後跨越烏溪到彰化，終點站將與彰化鐵路高架化金馬站共站，長6.59公里、將增設5座車站。

交通局指出，綠線往北、南延伸長度總計為9.08公里，並增設7處車站，總經費達277.48億元，其範圍涵蓋北屯區單元12、單元14與烏日高鐵特定區、彰東擴大都市計畫整合等新興發展區域，將可達到跨域治理的合作願景、帶動中彰生活圈交通與產業共榮，上月31日已完成修正報告並提送中央。

交通局強調，中捷綠線延伸彰化段已列入前瞻計畫、延伸大坑段也增列入前瞻計畫2.0，呼籲中央儘速核定此計畫，加速後續工程作業期程。

(中時 )