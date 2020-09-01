南韓資深演員羅文姬2018年時，以高齡76歲演出《花樣奶奶秀英文》重磅擊中所有觀眾淚腺，戲齡近60年的國民奶奶創下韓國影史紀錄，以其收放自如的演技一舉橫掃韓國百想、青龍、大鐘三大電影獎，更是第一位以一部電影奪下大滿貫的影后，這個遲來的獎項，為她帶來全新的動力，讓她嘗試從未挑戰過的偵探動作喜劇《名偵探奶奶》。為了真實表現出國民奶奶的日常，羅文姬乾脆就穿著自己的衣服入鏡，從服裝上也可看出她樸實無華的一面，她說：「我的生活就是吃飯、睡覺跟演戲，這就是我的人生。」

羅文姬表示：「《名偵探奶奶》劇情幽默、緊張刺激而且有許多精彩解謎的內容，許多動作場面是我從來沒有挑戰過的，我相信我可以做得很好，因此答應接下這份演出工作。」另一方面，李熙峻也很認同電影中兒子：頭元的角色，他說：「頭元在產險公司上班，個性略顯急躁，卻也深愛著家人，一個人身兼母職，照顧年幼的女兒與年邁的母親，就算偶爾想偷閒出去喝酒紓解一下生活壓力，也是應該的吧，這是很多現代人的無奈與寫照。」這對銀幕上的母子，在片場時就像家人一般，有說有笑還經常拌嘴，也因此為電影激盪出不少意外的火花。

為了真實表現出國民奶奶的日常，羅文姬乾脆就穿著自己的衣服入鏡。（catchplay提供）

《名偵探奶奶》是專為羅文姬量身打造的角色，導演鄭世教表示：「她在片中飾演一名記憶力時好時壞的奶奶，壞的時候連自己是誰都說不清楚，但記憶力恢復的時候，她又能表現出絕佳的觀察力與尖酸刻薄的說話方式！」有時記憶力好壞兩種差別會出現在前後兩句的台詞中，羅文姬必須一秒變換完全不同的表演方式，被飾演兒子的李熙峻形容：「有如變色龍般的演技。」

《名偵探奶奶》故事敘述生活在小鎮裡的黃頭元一家人，平日在產險公司上班，上有記憶力時好時壞的年邁母親，下有八歲女兒寶美，一肩扛起全家生計的頭元，心中壓力可想而知。一日，寶美與奶奶外出時，遭逢車禍被撞昏迷，唯一目擊證人的奶奶卻因為驚嚇過度而變得胡言亂語，讓警方毫無頭緒，但她偶爾回憶起的片段，卻能對破案有關鍵性影響，只是警方願意採信的程度有多少，為此，個性雖然急躁但不輕言放棄的兒子頭元，決定與母親聯手一起偵查這起車禍肇逃的案子，找出兇手，為自己與女兒討回一個公道。該片18日在台上映。

(中時 )