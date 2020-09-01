張正藍（左一）與兄姊感謝友人前來參加媽媽追思告別式。（林淑娟攝）

有「漂亮寶貝」封號的資深藝人張正藍，上月15日遭逢喪母之痛，她的母親熊武傑老夫人在睡夢中走完92年人生，張正藍與在台灣的兄姊1日上午為媽媽舉行追思告別式，遠在美國的其他家人們則因疫情無法返台，只能越洋送母親最後一程。除了張正藍的演藝圈好友陳凱倫主持追思儀式，包括侯麗芳、周丹薇、向娃、趙家蓉、秦菲菲等藝人朋友都到場致哀，張正藍的前夫楊光友也送花向「張媽咪」致哀，相當有情有義。雖然欣慰媽媽有佛菩薩保佑走得安詳，但在最後離別時刻，她仍認不住淚崩。

陳凱倫在追思音樂會上為張家兄弟姊妹們一一念出對媽媽的不捨與祝福之情，張正藍說，旅居美國數十年的媽媽5年前想要落葉歸根，才回到台灣，當年媽媽在洛杉磯時的朋友都稱呼她「大俠」，她個性開朗、非常有人緣，且為人豪爽大方，每次去好友開的餐廳總會先丟出100元美金小費，也因為在美國的生活太無聊，媽媽喜歡偶爾打衛生麻將，最常來找媽媽打牌的就是息影多年的影星夏文汐，媽媽每次打牌前都會開玩笑問「今天誰最缺錢？」，因為她「十賭九輸」，經典名言是「鈔票不過夜」，對子孫家人、朋友都非常大方， 認為錢財乃是身外之物、要捨得， 「媽媽不有錢，但她心靈富足，她真正做到佛家說的，不貪戀人世錢財」。

張正藍（左一）與在台灣的兄姊為媽媽舉行追思告別式。（林淑娟攝）

張正藍忍不住拭淚。（林淑娟攝）

張正藍前夫楊光友送花致哀。（林淑娟攝）

她也透露，媽媽年輕時曾一度被中影相中要找她去拍片當明星，但擔任軍職的爸爸不准，於是她便成了順服軍人丈夫的妻子，直到爸爸過世後，媽媽才成了人如其名的大女人「熊武傑」。

這也是陳凱倫轉進展雲幸福禮儀後，首度為藝人朋友提供協助，除了老闆情義相挺贈塔位，他為張正藍的母親策劃主持《圓滿人生》追思音樂會，告別式上並對張媽媽行三頂禮，張正藍在護送媽媽骨灰前往金山陵園晉塔位途中，特別代表家人對他表示感激。

(中時 )