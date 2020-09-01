六都地政局1日公布8月建物買賣移轉棟數，六都合計2.17萬棟，月減8％、年增25%，在近二、三個月來房市買氣爆發下，帶動今年前八月房市交易量年增率首度轉正，超車去年同期，依目前買氣未見退燒來看，今年全台房市交易量相當有機會挑戰連續二年30萬棟。

8月六都買賣移轉棟數除台中小幅增加約2%外，其餘各都約有7～14%的衰退，不過仍比起去年同期成長17～33%，也因為6月起房市交易量大幅加溫，因年初被疫情打趴、累計年增率為負值，轉為正值，前八月六都累計15.32萬棟、年增近2%。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，8月民俗月有些民眾因忌諱而避開交屋，加上8月工作天數較7月少，移轉登記呈現衰退，不過今年5至8月買氣相當熱絡，7月全台移轉棟數創下55個月新高，8月也維持二成以上的年增率，預期9月移轉棟數仍是回維持相對高檔。

大家房屋企研室主任郎美囡表示，今年因疫情影響市場淡旺季節奏與往年不同，資金潮及低利帶動，房市交易依然亮眼，8月六都的交易量，台北、新北、台中均為六年來同期新高，桃園創下10年來同期新高，台南、高雄則創下14年來同期新高。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，8月移轉反映7月的交易，6月疫情過後遞延性買氣爆發，7月後購屋族逐漸回歸理性，購屋族不追價的情況下，交易趨緩，然而六都交易都比去年成長約兩成左右，顯示今年自住需求強勁，整體交易仍屬穩定成長，預計進入第四季傳統旺季還會有一波買氣。

以六都前八月買賣移轉棟數來觀察，桃園在各大重劃區交屋暢旺、相對低房價吸引大台北首購客層移居轉進帶動之下，年增率達15.2%，成長動能居六都之冠；雙北市及台中市均微幅超越去年同期；去年曾有一波熱潮的台南灣，回歸基本面，台南及高雄分別衰退4.4%、7.2%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，下半年若能延續近期的交易熱度，全年交易量有望勝過去年，不過國外疫情依舊未見減緩，美國大選逼近，中美雙方衝突擴大，未來全球充滿著高度不確定性，國內實施無薪假公司家數增加，國內房市發展仍應審慎看待。

(工商 )