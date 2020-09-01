第三季亞洲石化廠密集歲休，搭配經濟持續復甦、需求增溫，遠東區SM、EG報價回溫走堅；相對原料乙烯價格趨緩，SM利差持穩改善提振，EG廠商虧損壓力也有所緩解，目前利差空間約達變動成本水準，虧損包袱縮減。搭配ABS、DOP、特化等業務活絡增溫，南亞(1303)、國喬(1312)、東聯(1710)營運疏壓。

日本太陽石油公司（Taiyo Oil）進行內部歲修，並關閉位於宇部市的37萬噸/年SM產線裝置，歲修期預計將持續45天。受到日本石油歲修的因素支撐，整體亞洲SM市場報價出現提振拉漲。

分析師表示，受制新產大舉開出，今年SM產業處於供過於求狀態，預計後市SM市場將以去庫存為主；惟下游ABS、PS需求持穩活絡，增添支撐力道。另化纖產品，EG壓力改善趨緩，PTA表現仍屬疲軟、落後。

尤其，近期大陸PVC行情走堅，DOP需求明顯復甦推進，南亞大陸寧波DOP營運已翻正，DOP專業廠聯成營運也重啟獲利推進軌跡，表現漸入佳境。

(工商 )