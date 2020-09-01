新加坡因疫情影響，不少演藝活動暫停，遊走民間歌台表演的文化藝人，只能另謀出路維生。今年59歲、闖蕩歌台22年的王雷，在歌台界享有「歌台一哥」封號，因疫情爆發後，原本排定的歌台表演、電視劇拍攝、尾牙秀等活動被迫取消，他近期兼差直播賣海鮮，以詼諧逗趣方式和網友互動而爆紅，更一度登上微博熱搜。對於網友高關注，王雷受寵若驚「哪裏（怎麽）知道越罵人潮越多！我覺得他們變態的咯」。

近日王雷和新加坡著名導演梁志强、大馬女神何戀慈（前藝名何念兹）等人舉辦選秀節目《放馬過來》，梁志强認爲，電視台除了要積極開發優秀影視內容，也要開發更大市場與人才，培育更多有創意的新人。

梁志强為是亞洲心動娛樂（AMM）總裁，近期公司將進駐台灣，由藝人金志遙（林大晉）擔任總經理，金志遙表示，台灣AMM目前也在規劃著台灣内容的網紅大賽，盼有機會和「賣魚哥」合作交流。

王雷過去和新加坡著名導演梁志強多次合作。（台灣亞洲心動娛樂）

王雷過去和梁志强有多次影視合作，當初也是在梁引薦下，成為電影演員。2016年兩人為新加坡全國預防嗜賭理事會拍攝宣傳片，短短10幾分鐘影片，王雷曝光過往經歷，自己從深陷賭癮，到面對戒賭與欠債的命運，在衆人面前赤裸揭開。

(中時 )