醒吾科技大學結盟伊林娛樂公司，首創「醒吾伊林學院」為學生創造接軌職場契機，伊林娛樂公司將推出結合微戲劇與微綜藝網劇「我在追劇＿找世界」，1日至醒吾科大試鏡找最適合演員，共吸引49位學生踴躍參與，包括貌似周子瑜的韓國交換學生李侑拏，穿透力歌聲現場為之驚豔！醒吾科大與伊林共同推動影視產業之發展，培養學生自主學習，同時有機會一圓明星夢。校長陳義文向充滿熱情的學生說明自主學習課程最大特色，就是讓學生可以實質入鏡，而不是只扮演路人甲或路人乙，全國大專院校只有醒吾能提供這樣舞台，同學們一定要把握機會。

伊林團隊由總經理林耀明及演藝事業部總監黃美倫率隊，強調這項合作是涵括幕前幕後一條龍的實戰課程。林耀明說，伊林不只有模特兒藝人經紀與戲劇，也不斷嚐試新的網劇；黃美倫也表示，結合微戲劇與微綜藝是其首創，劇情包括7分鐘的故事，可以從一個愛情信物說起。

醒吾科大韓國交換生李侑拏外型亮麗，擁有烏黑與甜美笑容，是醒吾校園美女。（醒吾科大提供）

報名試鏡學生都滿懷期待，大二學生黎恩不但想圓明星夢，更期待這輩子一定要拿到一座最佳男主角金馬獎。黃美倫讚許醒吾科大是一所很好的大學、學生也有勇氣接受挑戰，她鼓勵參與試鏡學生要懂得做中學，隨即展開逐一試鏡。

參與試鏡包括兩位韓國交換學生尹志水與李侑拏，兩人中文雖不太流利，勇於用生澀中文與流利英文，說出自己的專長與夢想。擁有一頭烏黑秀髮與優美歌聲的李侑拏，外型亮麗有「韓國周子瑜」美譽，熟悉台灣戲劇，更清唱一首韓國流行歌曲，校園美女好歌喉令評審團隊印象深刻。

黃美倫以詼諧口吻解說微戲劇與微綜藝如何巧妙結合，讓試鏡學生放鬆心情；醒吾科大流行藝術學院院長舒宗浩感謝伊林娛樂，提供同學圓夢舞台。黃美倫說，將從報名的學生中挑出20名，並依個人執行效果，決定下一次錄影的角色，學生可以從中體會這行業的酸甜苦辣。

(中時 )