國產蒜頭站上每公斤333.4元（一台斤200元）歷史天價！西螺果菜市場大蒜價格兩周前飆到每公斤288元天價，未料兩周來天價不斷更新，到1日更站上333.4元「天價中的天價」，原因疑是外國蒜頭卡在海關，造成國產蒜頭「更」物以稀為貴。

西螺果菜市場大蒜價格去年同期一公斤123元，平均一台斤約70、80元；今年目前飆到每公斤333.4元，折合一台斤200元，漲幅達171％

西螺果菜市場經理姜福受表示，這個季節市場的蒜頭大多來自進口，今年因新冠肺炎疫情緣故，國外蒜頭卡在海關進不來，加上國產蒜頭今年遇到雨災失收，價格一直漲，兩周前飆到每公斤228元時，他已認為是歷史天價。

姜福受說，沒想到歷史天價兩周來持續緩緩刷新，一路漲到今（1日）的333.4元，可說天價中的天價，買30公斤蒜頭就要1萬元，「應該是最高點了」。

姜福受認為，國人飲食的蒜頭需求量大，海關應該會放行，若蒜頭繼續漲上去，飲食業者喊漲，消費大眾怎麼辦。

雖然今年蒜頭大盤價格漲到天價，姜福受說，要用到蒜頭的都一定得買，餐廳、麵攤都一樣，只是買量減少，以前可能一次5公斤、10公斤買，現在可能一次只買1公斤。

民眾說，現在蒜頭像黃金一樣，像吃蒜頭配香腸。

今年蒜頭價格狂飆，九月是播種期，許多蒜農望之卻步，莿桐鄉農會估計一分地的蒜種要4萬元，今年該農會原本要辦理100公頃大蒜專業化區，因蒜種價格太嚇人，只好暫緩推動。

(中時 )