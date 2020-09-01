中秋佳節即將到來，身障福利機構也推出各類秋節禮盒供民眾選購，今年受到新冠疫情影響，衝擊銷量，訂單狀況不佳，台南市政府社會局為替9家身心障礙福利機構及團體行銷，1日特別邀來市長黃偉哲擔任愛心大使，代言各家的秋節禮盒，南市工商發展投資策進會也在DM上設計QR-CODE，民眾拿手機一掃就能直接連進訂購網站，吃甜甜也做愛心。

社會局今年起首度與工策會合作，希望透過跨領域專業，3年內能協助有庇護工場的身心障礙及社福團體，透過產品包裝導入健康元素，結合台南在地農特產，讓產品更加多元化，在內容與品質上都能提升，更有競爭力。

台南市政府替9家身心障礙福利機構及團體行銷秋節禮盒，除了製作DM外，包括市府網站、LINE群組、有線電視公用頻道推播外，5日也將在南紡購物中心戶外廣場辦活動設攤宣傳。（莊曜聰攝）

市長黃偉哲表示，中秋是傳統送禮的大節日，民眾在選購禮品時，能夠挑選社福團體的產品，一方面讓社福團體財務能夠健全，也讓身心障礙者能夠用自己的雙手自立，這也是整體社會福利的一環。

社會局指出，除了結合9家機構推出秋節禮盒促銷活動專刊，寄發給南市各工業區福委會外，在市府網站、官方LINE群組推播、跑馬燈、台南市有線電視公用頻道行銷外，5日下午在南紡購物中心外廣場還會舉行中秋送暖活動，並設攤宣傳。

黃偉哲說，今年身心障團體所推出的秋節禮盒，除了有各式各樣的月餅與手工餅乾外，還有花茶、蛋捲及咖啡等品項，都是佳節送禮的好選擇，他也呼籲市府各單位、民意代表、企業界及市民朋友，以實際行動支持身心障礙朋友，可上http://www.idipc-tainan.com/moon_cake/ 網站訂購。

(中時 )