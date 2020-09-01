警察專科學校學員廖志昕2017年參加3000公尺跑測突然休克，送醫後雖救回一命，但成了植物人。廖家人提告請求國賠，台北地院判警專學校應賠廖2742萬餘元，另再賠償廖的雙親各100萬元，可上訴。

廖志昕是警專35期學員，2017年11月2日上午參加3000公尺跑測，突然昏倒，送醫急救後仍成了植物人，經醫院鑑定為「缺氧性腦病變」，新北地院2018年3月20日裁定監護宣告，選定父親廖昭和為監護人。

檢方認定當時的主考教官張一平延誤通報救護車，依業務過失重傷害將他起訴，一審北院考量張同意賠償145萬元，與廖家人達成調解，判處3月徒刑，得易科罰金9萬元，緩刑3年確定。

廖家人另提國賠訴訟，求償醫療費、看護費、生活支出及衛生耗材、伙食費、安養中心費用等未來預計支出經常性費用、勞動力減損等共2750萬7795元，廖父廖母再各求償150萬元精神慰撫金，總計3050萬7795元。

警專抗辯，張一平第一時間請學生、現場公務員輪流實施CPR，並使用AED進行急救，也有請其他教官叫救護車，張一平在鳴槍起跑前提醒：「身體是自己的，跑的過程中有不適者請下來，教官不是醫生，無法決定你是否可以繼續測驗」等語，一切按照作業流程，校方沒有疏失。

合議庭認為，刑事判決已認定張一平行為確有過失，與廖志昕重傷害結果有因果關係，故不採信警專辯詞，重新計算未來支出費用、勞動力減損等費用後，判警專應賠2742萬7895元，雙親的精神慰撫金則酌減為各100萬元，總計判賠2942萬7895元。

(中時 )