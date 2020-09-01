美國政府正式解密1982年雷根總統在與中國發表《八一七聯合公報》前涉及台灣的2個機密電報，包括對台軍售與六項保證的內容。美國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)對此表示，解密相關文件是由於北京「有一個習慣扭曲它」，因此有必要經常去回顧並查閱這些事實。他強調，美國長期以來維持「一個中國」政策，這不同於北京的「一個中國原則」。

《美國之音》引述史達偉的話說，繼去年美國將雷根總統「六項保證」備忘錄解密後，美國政府又在今年7月20日將2個與台灣有關的機密電報解密，他鼓勵大家到美國在台協會網站上去看這兩個電報的內容。史達偉是在華盛頓傳統基金會舉辦的「美台經濟合作網路會議」上宣佈這個消息。

史達偉說，去年美國已經公佈雷根總統1982年8月所寫的備忘錄，內容在於強調「美國同意減少對台軍售的意願，全然是以中華人民共和國承諾持續和平解決與台灣的分歧為前提。此外，重要的是，美國對台提供武器的性能與數量完全看中華人民共和國所構成的威脅而定。」

他說，回顧像這樣的歷史極為重要，「因為北京有一個習慣要扭曲(distort)它，因此我們應該盡可能經常回去查閱那些事實。」

史達偉強調，「那些事實很清楚。美國長期以來維持『一個中國』政策，這不同於北京的『一個中國原則』。中國共產黨在「一中原則」下宣示對台灣的主權，美國對台灣的主權不持立場。”

史達偉說，「美國的根本利益，是台灣問題(the Taiwan question)必須在不受脅迫並以台海兩岸人民都能接受的方式下和平解決，如北京所承諾的」，與此同時，美國也和台北維持廣泛、緊密和友善的非官方關係，包括依據《台灣關係法》承諾協助台灣自衛。

史達偉強調，美國完全沒有改變長期以來的政策。美國正在做的，是在與台灣的交往上「做一些非常重要的更新，以更好地反映那些政策並對形勢的變化作出回應。那些調整非常重要，不過仍然在我們的『一個中國政策』界線內。」

對於美國為何「被迫」(compelled)要更新對台政策，史達偉說，這是出於兩個原因。一是北京對地區和平穩定與日俱增的威脅。他說，中國共產黨對台灣的外交孤立、軍事威脅、網路攻擊和經濟施壓等，那些行動挑戰西太平洋的和平穩定，而地區和平穩定是美國的重大利益：「讓我們搞清楚，這些破壞穩定的行動是來自北京，不是台北或華盛頓。」其次是美國要反映美台日漸深化的關係，「我們與台灣的關係不是我們與中華人民共和國雙邊關係的附屬。我們與台灣的友誼與合作是獨自一體的，源自於對彼此的共用價值、文化好感、商業和經濟關係。」

關於兩個解密的電報，第一個是與《八一七公報》有關的「台灣軍售」(Taiwan Arms Sales)電報，這是1982年7月10日由時任國務院副國務卿(Under Secretary)勞倫斯．伊戈伯格(Lawrence Eagleburger)在白宮戰情室(The Situation Room)單位名稱下發給美國在台協會台北辦事處處長李潔明(James Lilley)的電文，內容是關於美中兩國將在當年8月17日發表的聯合聲明中有關美國在對台軍售立場上的細節。

第2個解密的電報，是關於雷根給台灣的「六項保證」(Six Assuraces)，發函機構是國務院，這是1982年8月17日由美國國務卿舒爾茲(George Shultz)發給美國在台協會台北辦事處處長李潔明的電報，主題是「對台灣的保證」(Assurances for Taiwan)，這是對台灣要求公開雷根「六項保證」的回應。

(中時新聞網)