台南市朝興社福基金會從2016年起推出蛋黃酥禮盒，還自創憨星人吉祥物，外包裝有創意，再結合網紅在臉書、IG上行銷，也收到不錯效果。（莊曜聰攝）

要擺脫「弱勢」、「公益」、「做愛心」的刻板印象，現在不少身障福利機構都推出收容學員自製的手工烘焙產品，透過學習強化身心障礙者的社會化，也能自食其力籌募經費，但年節、秋節禮盒同質性愈來愈高，競爭對手也不少，老牌的喜憨兒烘焙屋禮盒外裝就與插畫家幾米合作、朝興福利基金會透過網紅行銷、蓮心園社福基金會則強調農場友善耕作天然食材，希望在一片紅海中打出差異化。

喜憨兒基金會在全台各地都設有烘焙屋、餐廳以及庇護工場，讓喜憨兒們能夠自立，推動這項服務有25年時間，可說是同類型社福團體中最「資深」的，上千位喜憨兒在庇護工場、社區職場擁有工作，每年發出的薪資超過5000萬元。

喜憨兒基金會的糕餅禮盒多樣，知名度也高，但受到大環境景氣、新冠疫情等因素衝擊，銷售狀況也出現下滑，去年開始基金會也和插畫家幾米合作，設計了5款可愛造型月餅禮盒包裝，帶來新意，也有不少消費者是衝著這個而來。

台南市朝興福利基金會從2015年起在教導心智障礙者的課程中，加入揉麵團和月餅包裝，練習手眼協調、加強肌肉強度，後來開辦「天使工作坊」，每年都推出蛋黃酥禮盒，今年還加入400盒限量綠豆椪，基金會成立企劃部，設計吉祥物「憨星人」，外裝設計年年不同，也和網紅連結在臉書、IG行銷，吸引年輕人關注社會公益。

蓮心園社福基金會則是設立庇護農藝工場，種植稻米、蔬菜、香草、花草盆栽等，以友善耕作的農作物製作茶包等加工品，搭配銷路不錯的手工蛋捲做成禮盒，讓做愛心的民眾有不一樣的選擇。

(中時 )