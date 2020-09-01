隨著工作型態、生活情境與社會價值改變，飼養寵物的群體也快速增加，寵物商機擴散出多元需求，吸引更多業者投入寵物市場。資策會產業情報研究所(MIC)針對臺灣網友寵物飼養及消費行為進行調查，發現近年養寵物的觀念逐漸轉變為養「毛小孩」，飼主更願意花費在基礎需求之外如醫療、居家用品、娛樂互動等項目。整體而言，51~55歲是寵物市場的金雞母，年度總花費金額最高，26~35歲族群則在多項花費高於平均，且持有寵物科技產品比例最高，是寵物相關業者須留意的關鍵族群。

資策會MIC指出，寵物飼主的年度消費最大宗為「醫療照護」與「飼料與零食」，雙雙落在8,400~8,500元區間，「維繫寵物的健康」是臺灣寵物飼主最優先考量，飼主曾付費項目依序為飼料與零食(89.4%)、保健食品與藥物(52.6%)與醫療照顧(43.8%)，非必須開銷的前三名依序為美容服務與住宿(40.6%)、居家用品(38.8%)、娛樂與玩具(37.6%)，整體而言，女性飼主在多數類別開銷大於男性，但男性飼主更捨得在娛樂與居家用品上花費，為寵物娛樂與互動產品服務潛在客群。至於「寵物訓練、諮商服務」比例偏低(7.2%)，年度消費金額卻排名第三，仍屬於單價高的小眾服務，需要更多消費者觀念教育與習慣養成的時間。

比較不同年齡層在各個寵物支出項目的消費力，可發現「醫療照護、保健食品與藥物、美容服務與住宿」三大項目，以51~55歲族群的消費力最強；針對「娛樂與玩具」為18~20歲族群，而「居家用品」最強消費族群是26~30歲族群，「飼料與零食」則為31~35歲族群。資策會MIC產業分析師鐘映庭表示，從年度總花費來看，51~55歲族群年均消費，比第二名的31~35歲族群高出7,000元左右，主要是51~55歲族群在寵物支出相對不易受到家庭預算的排擠，經濟條件也更有餘裕，而26~30歲族群消費力排名第三。

資策會MIC表示，有興趣購買寵物科技產品的網友，可接受單價平均在3,000元內，最多數人可接受單價在1,000~2,999元區間(45.2%)，其次依序為3,000~4,999元(27.8%)與999元以下(14.9%)，男性可接受單價比女性高約340元，產業分析師鐘映庭表示，寵物科技產品仍屬於發展前期，因此消費者傾向先購買中低價位產品體驗或嘗鮮，建議有意投入此領域的業者參考此價格區間擬定策略。

(時報資訊)