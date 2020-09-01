近日政府高層密集參訪金仁寶集團旗下各公司，副總統賴清德1日下午參訪仁寶台北內湖總部，由仁寶董事長許勝雄、總經理翁宗斌陪同。許勝雄在參訪後表示，對下半年展望不悲觀，但所有企業跟國家都還要面對COVID-19疫情，以及市場需求能不能持續的問題。

許勝雄表示，前段時間因疫情使工作型態及地點改變，造成很多（筆電）急單，至於未來能不能有這麼多急單，還是要看疫情發展，急單結束後，今年第四季還得面臨市場成長需求有沒有的問題，業界要審慎面對。

(工商 )