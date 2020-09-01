仁寶董事長許勝雄：下半年不悲觀 但第四季需求續航力未明 17:092020/09/01 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日政府高層密集參訪金仁寶集團旗下各公司，副總統賴清德1日下午參訪仁寶台北內湖總部，由仁寶董事長許勝雄、總經理翁宗斌陪同。許勝雄在參訪後表示，對下半年展望不悲觀，但所有企業跟國家都還要面對COVID-19疫情，以及市場需求能不能持續的問題。 許勝雄表示，前段時間因疫情使工作型態及地點改變，造成很多（筆電）急單，至於未來能不能有這麼多急單，還是要看疫情發展，急單結束後，今年第四季還得面臨市場成長需求有沒有的問題，業界要審慎面對。 (工商 ) #仁寶 #許勝雄 #參訪 #急單 #疫情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財新中國8月製造業PMI創逾9年新高 11:062020/09/01 財經 加佰裕董座黃世明：明年筆電換機潮持續 16:352020/09/01 財經 特斯拉熱賣 和碩中控台接單倍增 04:102020/09/01 財經要聞 商億 拚五年內市占翻倍 04:102020/09/01 證券．權證 台中購物節嚇嚇叫 中市府延長發票登錄至9／3 13:062020/09/01 生活 《基金》台商海外資金回流 偏愛目標到期債基金 10:172020/09/01 財經 《產業》黃崇仁：力積電產能滿載 銅鑼廠明年建廠 07:442020/09/01 財經 緯穎出貨受累 Q4盼回升 04:102020/09/01 證券．權證 跟隨鴻海 廣宇邁向高毛利 04:102020/09/01 證券．權證 台捷簽3項MOU 華航評估直航 04:102020/09/01 政治要聞 財經熱門新聞 陸手機廠看好戲 最強蘋果分析師曝華為下場 4大5G供應鏈慘了 - 即時 高市府積極 美光投資橋頭有譜 - 財經要聞 - 工商時報 缺船、缺空櫃、運價攀、航班滿 航運業大多頭來了 - 財經要聞 - 工商時報 漲太多也有錯… 台積電遭被動基金調節 - 財經要聞 - 工商時報 網購刷卡天天凱基日 享優惠 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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