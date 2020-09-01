端午連假國道狂塞32小時，嚇傻用路人，交通部長林佳龍要求檢討。由於中秋及國慶連假將至，交通部高速公路局今日宣布，將南下高乘載管制往前提早1小時實施，國5封閉石碇、坪林南下入口，夜間免收費等管制措施。高公局提醒，中秋首日是最塞的一天，預估交通量是平日的1.4倍。

今年中秋連假為10月1日至4日，國慶連假為10月9日至11日，僅差距4天，高公局研擬疏導作為，除高乘載、匝道封閉、開放路肩、匝道儀控、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控外，收費措施同樣祭出單一費率、國3新竹系統至燕巢系統差別費率、每日0至5時暫停收費，但中秋第4天收假日延長0至10時國道全線暫停收費。

高公局副局長吳木富說，從國5過去交通量分析，國3南港系統交流道轉國5南下、石碇交流道進入南下及坪林北上為三個易塞路段；因國5石碇往南方向是爬坡段，有大客車爬坡道，到終點時要匯回主線，造成回堵至南港系統，所以最先塞車並非南港，第二波就是坪林進入雪隧，往北回堵至國3，串起來會呈現國5整條紅色，速度降到40KM。

吳木富表示，中秋前兩天，10月1日、2日，針對南下石碇跟坪林交流道採取半天封閉措施（0-12時），為鼓勵大客車及公共運輸，石碇封閉時間大客車可進入，同時配合南港交流道的配套措施，做精確管制。另外，高乘載方面，因10月很早天亮，預期大家出門時間會提早，以往7時才開始高乘載，現提早至6時開始。

高公局交管組科長蔡明哲預估，中秋連假首日交通量將高達125百萬車次，是平時的1.4倍，將創下中秋連假的歷史新高；北返車潮預估在連假第三天出現，交通量約122百萬車次。

因目前仍限制出國，國內旅遊目前為主要重點，高公局預估，國道交通量為平日之1.5倍至2倍，長短途旅遊旅次將較往年成長，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，雖已提早實施國1、國3南向高乘載管制，並強化國5管制措施，發生壅塞仍在所難免。高公局建議用路人，出門前確認1968即時路況後再上路。

(中時 )